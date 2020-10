Bocholt - Die Bocholter SPD-Fraktion hat sich neu formiert. An der Spitze steht nun Martin Schmidt, seine Stellvertreter sind Maike Vallée und Philipp Terhart. Das teilt der neue Fraktionsvorsitzende jetzt mit. Man wolle nun „verlorenes Vertrauen der Wählerinnen und Wähler“ in Bocholt zurückgewinnen, so die Fraktion.