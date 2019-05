Bocholt - Auf Stippvisite in Bocholt war am Donnerstagnachmittag der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz. Während seiner Wahlkampftour durch Deutschland machte der SPD-Politiker für 20 Minuten auf dem St.-Georg-Platz Station, wo seine Parteifreunde am SPD-Infotruck Waffeln und Kaffee verteilten.