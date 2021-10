Bocholt - Der große Innenstadtmartinszug in Bocholt findet statt. Das teilte der Verein für Heimatpflege Bocholt mit. Er zieht am Mittwoch, 10. November, um 17.15 Uhr ab Berliner Platz. Damit könne das Martinsbrauchtum in Bocholt, das eine jahrhundertealte Tradition hat, fortgeführt werden, so der Verein für Heimatpflege.