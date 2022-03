Maskenempfehlung statt Maskenzwang

Bocholt - Ab Sonntag sollen viele Coronamaßnahmen aufgehoben werden. Während etwa in der Vergangenheit Ladengeschäfte nur mit Maske betreten werden durften, soll das ab dem 3. April auch wieder ohne möglich sein. Trotzdem haben nach wie vor Händler durch das Hausrecht die Möglichkeit, das Betreten des Geschäfts an Bedingungen zu knüpfen und so etwa die Maskenpflicht in ihrem Geschäft aufrecht zu erhalten. Wie halten es also die Händler, Restaurants und Gaststätten in Bocholt?