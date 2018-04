Maskierte Einbrecher bedrohen Frauen in Hemden

Bocholt - Die maskierten Täter bedrohten in der Nacht zu Sonntag zwei Frauen mit einer Schere, beleidigten sie und sperrten sie in ihrem Schlafzimmer ein. Bevor sie das Haus der Frauen in Hemden wieder verließen, durchsuchten sie alle Schränke und Taschen. Die Polizei bittet um Hinweise.