Bocholt - Wegen der Corona-Schutzauflagen wurde der Prozess zweimal verschoben. Am kommenden Montag, 2. Mai, soll der Auftakt vor dem Jugendschöffengericht in Bocholt erfolgen. Es geht um einen Fall, der im April 2019 für Aufsehen in Bocholt sorgte. Sechs Männer zwischen 20 und 30 Jahren müssen sich vor dem Bocholter Jugendschöffengericht verantworten.