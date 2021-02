Bocholt - Der Mann, der am Montag drohte vom Balkon der Flüchtlingsunterkunft am Theodor-Heuss-Ring zu springen, weil er keinen Corona-Test machen wollte, wurde positiv auf das Virus getestet. Da er Kontakt zu weiteren Bewohnern des Hauses hatte, fand am Dienstag einen Massentest statt.