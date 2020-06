Mathe-Rätsel: 64 Dreiecke galt es zu finden

Die Strecke von A nach B wurde dabei nicht berücksichtigt. Nimmt man nun sämtliche Dreiecke mit der Grundseite von A nach B hinzu, ergeben sich weitere 16 Dreiecke.

Auflösung des Juni-Rätsels Den Inhalt dieser Seite haben wir für unsere Abonnenten reserviert. Sie möchten den ganzen Bericht lesen? Abo wählen Sie haben bereits einen Zugang? Dann können Sie sich hier anmelden

„Diese Aufgabe stellte viele Leserinnen und Leser vor eine große Herausforderung“, berichtet Eder. Die Schwierigkeit habe darin gelegen, den Überblick zu behalten. Am Ende habe dann die Frage im Raum gestanden: „Habe ich auch kein Dreieck übersehen oder gar einige doppelt gezählt!“ So war es in einigen Einsendungen zu lesen. Um so erstaunlicher die Anzahl kompetenter und ausführlicher Lösungen, die ich mit großer Freude gelesen habe. Herzlichen Dank dafür. Die kleine Überraschung geht an Martin Schmitz. Er kann sie in der BBV-Redaktion am Europaplatz abholen. Die nächste Mathe-Knobelei erscheint am Samstag, 4. Juli.