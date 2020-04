Mathe-Rätsel: Lösung für das Oster-Rätsel

Die Zahl auf einer Kachel gibt an, unter wie vielen direkt mit dieser Kachel verbundenen Kacheln sich Ostereier befinden. Unter den Zahlenkacheln selbst sind keine Ostereier.

Zur Lösung schreibt der ehemalige Leiter der Israhel-van-Meckenem-Realschule: „Eine gute Strategie ist es, zunächst die Felder zu markieren (in der Grafik dunkelgrün), von denen man sicher weiß, dass kein Ei darunter versteckt sein kann. Dies ist zum Beispiel bei den Feldern der Fall, die an das Feld mit der Null grenzen. Danach kann man von Feld zu Feld entscheiden. Während es auf der linken Seite recht leicht war, die versteckten Eier zu finden, gab es auf der rechten Seite verschiedene Möglichkeiten, die so manchen Rätselfreund zum Grübeln brachte.“

Die kleine Überraschung hat unter allen Einsendungen Ralph Beckmann gewonnen. Sie wird ihm wegen der Corona-Pandemie auf dem Postweg zugeschickt.

Die nächste Mathe-Knobelei erscheint am Samstag, 2. Mai.