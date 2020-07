Mathilda ist das erste Baby im Bocholter Übergangskreißsaal

Bocholt - Am 1. Juli ist die Geburtshilfliche Klinik im St.-Agnes-Hospital in den neuen Übergangskreißsaal gezogen. Kaum hatte sich das Team auf der Station eingerichtet, drängte bereits ein neuer Erdenbürger ans Licht der Welt. Die kleine Mathilda wurde als erstes Baby im neuen Kreißsaal in den frühen Morgenstunden geboren. Sie wog 3250 Gramm und maß 52 Zentimeter.