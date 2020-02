Bocholt - Auf der B67 in Höhe des Industriegebiets ist am frühen Freitagmorgen gegen kurz nach 7 Uhr ein Mercedes Oldtimer ausgebrannt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war der Wagen aus unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug löschen.