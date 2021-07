Meckermann: Der Große Abendsegler

Meckermanns Bekannte hatte vor Kurzem eine wirklich unheimliche Begegnung, die sie so bald nicht vergessen wird. Als sie am Morgen ins Gäste-WC ihres Hauses ging, fand sie im Becken des Tiefspülers eine riesige Fledermaus. Das Tier musste in der Nacht dort gelandet und leider ertrunken sein. Meckermanns Bekannte konnte es zunächst gar nicht fassen. Wie war das Tier nur dort hineingeraten? Mit Fotos im Internet identifizierte sie die Fledermaus als „Großen Abendsegler“. Ein befreundeter Tierpfleger meinte schließlich, das Tier habe sicher Durst gehabt. Und das kommt tatsächlich hin: In dieser Woche war es wirklich außergewöhnlich heiß und trocken gewesen. Meckermanns Bekannte hätte den Abendsegler auf jeden Fall lieber am Abendhimmel entdeckt, als in der eigenen Toilette. – kel –