Meckermann: Die gute Schwester

Meckermanns Bekannten hat vor zehn Tagen auch das Coronavirus erwischt. Die Symptome mit Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber, Schweißausbrüchen und Kreislaufproblemen fesselten den Bocholter für mehrere Tage ans Bett. Seine Frau versorgte ihn rührend. Doch trotz Einhaltung der Hygieneregeln erkrankte auch sie nach drei Tagen an Covid-19 mit ähnlichen Begleiterscheinungen. Jetzt haben beide die schlimmste Zeit fast überstanden. Der Bocholter bekam auch endlich Post vom Kreis Borken mit dem Hinweis, dass seine Quarantänezeit abläuft und mit dem QR-Code für den Genesenenstatus. Dass er gleichzeitig auch das Schreiben erhielt, dass er an Corona erkrankt sei und sich jetzt in Quarantäne begeben müsse, ist nur eine Randnotiz. Rückblickend ist der Bocholter froh, dass seine Frau und er geimpft und geboostert waren. Wer weiß, wie sonst der Krankheitsverlauf gewesen mehr. Noch viel schlimmer, vermuten die beiden über 60-Jährigen. Eine große Hilfe in der Zeit war die Schwester des Bocholters, die nebenan wohnt. Sie kochte für ihren Bruder und ihre Schwägerin leckere, kraftspendende Suppen und erledigte auch die nötigsten Einkäufe. Meckermann vermutet, dass es viele solcher rührigen Nachbarn und Familienmitglieder gibt, die sich in dieser Zeit um Corona-Infizierte kümmern, die in Quarantäne leben müssen. Ihnen allen spricht Meckermann seinen Respekt aus und den Dank des Bocholters an seine Schwester gibt er gerne weiter. – vdl –