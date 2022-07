Meckermann: Abenteuer Bahnfahrt

Abenteuer Bahn: Das wollten die Großeltern mit ihrem Enkelkind erleben. Doch das Abenteuer wurde leider nicht so wie erwartet. Das Enkelkind, das einige Tage bei Oma und Opa zu Besuch war, wollte unbedingt einmal mit dem Zug fahren. Also ging es zum Bocholter Bahnhof. Doch dort fuhr erst mal kein Zug. Wegen Schäden auf der Strecke konnte der „Bocholter“ nicht fahren. Ein Bahnmitarbeiter meinte, gegen Abend wurde der Zug aber wieder fahren. Tat er aber nicht. Nachdem die Großeltern mit ihrem Enkel insgesamt vier Mal vergeblich am Bahnhof waren – der „Bocholter“ fuhr einfach nicht – , gaben sie es schließlich auf. Stattdessen gab es als Entschädigung für das „Abenteuer Bahn“ für den Enkel einen Kinobesuch. – pam –