Meckermann: Ärger mit dem Bus

Ziemlich geärgert hat sich jetzt eine Bocholterin über einen Busfahrer. Die Frau war zu Besuch bei einer Verwandten in Isselburg und wollte den Bus zurück nach Bocholt nehmen. „Es hat in Strömen geregnet und ich bin immer etwa zehn Minuten vor Abfahrt an der Haltestelle“, erzählt die Bocholterin. Fünf Minuten vor Abfahrt sei der Bus dann auf einmal mit hoher Geschwindigkeit an ihr vorbeigerauscht, da sei sie noch etwa zehn Meter von der Haltestelle entfernt gewesen. „Ich habe signalisiert, dass ich mit will, das wurde aber wohl nicht gesehen. Ich musste eine ganze Stunde im Regen warten. Es ist ja alles zu und man kann nirgendwo in einen Laden.“ –cfe–