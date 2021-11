Meckermann: Ärger mit parkenden Fahrrädern

Radfahren ist in: Es ist gesund, umweltfreundlich und in Bocholt oft auch schneller. Wer dafür zu alt, krank oder zu ängstlich ist, hat das Nachsehen. So ergeht es einer Bocholterin, die regelmäßig auf dem Markt frisches Obst und Gemüse kauft, schon seit etlichen Monaten.

Mit dem Auto fährt sie gewöhnlich über die Königstraße, um ihren Wagen dort auf einem der beiden Parkplätze vor der Bank abzustellen. Aber die letzte Zeit erreiche sie nie das Ziel, berichtet sie Meckermann. Immer, wenn sie ihr Auto dort parken wolle, sei der Platz voll von Fahrrädern.

Neulich habe sie deswegen beim Ordnungsamt angerufen. „Wir ärgern uns auch schon länger darüber, aber wir wissen nicht, was wir dagegen tun sollen“, habe ihr der nette Mitarbeiter erklärt. Schließlich könnten Politessen keine Knöllchen gegen Radfahrer verteilen. Bleibt also nur der Appell der Bocholterin, den Meckermann gerne weitergibt: Liebe Radfahrer, bitte nehmt Rücksicht auf Autofahrer und Fußgänger! Denn – wie der Kabarettist Dieter Nuhr es einmal formuliert habe – man kann nicht die ganze Welt aufs Fahrrad bitten, sagt die Bocholterin.