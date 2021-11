Meckermann: Ärger über E-Bike-Fahrerin

Über eine offenbar wenig empathische E-Bike-Fahrerin musste sich jetzt Meckermanns Bekannte ärgern. Ihr zehnjähriger Sohn war neulich morgens mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule, als er plötzlich seine Mutter mit dem Handy anrief – weinend und ziemlich aufgelöst. Eine ältere Frau auf einem E-Bike habe ihn und seine zwei Freunde abgedrängt, dabei sei er gestürzt und habe sich beide Knie aufgeschürft. „Und wo ist die Frau?“, fragte die Mutter. „Die ist weitergefahren“, antwortete der Sohn. Wo genau er sich befindet, konnte er nicht sagen, nur „irgendwo am Aasee“. Meckermanns Bekannte fuhr im Auto den Schulweg ihres Sohnes ab und fand ihn dann auf dem Radweg an der Uhlandstraße, weinend und mit blutigen Knien. „Ich hätte mich sehr gefreut, wenn die Dame nicht geschimpft, sondern geholfen und bei dem Kind geblieben wäre“, findet Meckermanns Bekannte. „Ich habe mich maßlos darüber geärgert, wie man ein weinendes zehnjähriges Kind einfach so stehen lassen kann.“