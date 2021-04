Meckermann: Ärger über Schotterflächen

Der Parkplatz an der Schwanenstraße ist so gut wie fertig. Er darf zwar noch nicht genutzt werden, weil Markierungen fehlen, aber rein optisch dürfte sich nicht mehr viel verändern. Und das macht eine Bocholterin, die an dem Parkplatz in Nähe des Berufskollegs Bocholt-West vorbeigeradelt ist, stutzig, wie sie Meckermann berichtet. Sie fragt sich: Weshalb werden Bürger dazu aufgerufen, ihre Kiesgärten durch Grünflächen zu ersetzen, die Stadt selbst aber am Beispiel dieses Parkplatzes solche Kies- und Schotterflächen anlegt. Ihrer Meinung nach würden Sträucher, Rasen und Pflanzen nicht nur einen (ausgleichenden) Beitrag zum Umweltschutz leisten, sondern auch den neuen Parkplatz optisch aufwerten. Vorher sei die Fläche fast vollständig begrünt gewesen.