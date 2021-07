Meckermann: Ausflug ins Grüne

Eine Bocholterin hat kürzlich Meckermann angerufen und ihr von ihrem Fahrradausflug am Wochenende erzählt. Die 80-Jährige war zusammen mit ihrem 84 Jahre alten Mann auf dem Weg zu einem Ausflugslokal. „Wir sind nur fünf Kilometer weit gefahren“, berichtet die Frau. In ihrem Alter und bei dem Wetter sei das mehr als genug, ergänzt sie lachend. Am Ziel, dem Ausflugslokal, angekommen, freute sich das Paar auf ein erfrischendes Getränk und etwas zu Essen. Vor Ort fanden sie auch ein leeres Ausflugslokal vor und wollten sich schon setzen, als sie von dem Personal darauf aufmerksam gemacht wurden, dass sie eine Reservierung bräuchten – und das Lokal ansonsten bereits vollständig ausgebucht sei. Überrumpelt und enttäuscht machte sich das Paar auf den Heimweg – ohne Stärkung oder Getränk. Sie finden, ein Ausflugslokal sollte für Ausflügler doch zumindest den ein oder anderen freien Tisch zurückhalten. Und auch Meckermann findet: Zumindest ein Getränk hätte drin sein müssen. – mpi –