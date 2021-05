Meckermann: Backen

Die Oma hatte mit der Dreijährigen während der letzten Treffen das eine oder andere Mal gebacken. Das hatte der Enkelin gut gefallen. Und das nicht nur, weil sie die Teigreste naschen durfte. Voller Eifer war sie auch dabei, wenn es etwa darum ging, Muffins mit Streusel zu dekorieren. Deshalb war die Dreijährige auch ganz aufgeregt, als Oma ihren nächsten Besuch ankündigte. Sie wollte zusammen mit der Mama die Oma unbedingt anrufen und fragen, ob beide wieder backen können, was dann aber schließlich doch vergessen wurde. Das ließ dem Nachwuchs aber offenbar keine Ruhe. Denn nachdem er mitten in der Nacht zu Mama und Papa ins Bett gekrochen war, merkte sie noch kurz an, dass sie es vergessen hätten, Oma anzurufen. Dann drehte sie sich um und schlief sofort wieder ein. Mama und Papa mussten lachen, und auch Oma fand es am nächsten Tag lustig. Sie versprach der Dreijährigen, dass beim nächsten Besuch auf jeden Fall wieder gebacken wird! – bri –