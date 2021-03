Meckermann: „Blockwartmanier“

Eine BBV-Leserin hat sich sehr über den Meckermann am vergangenen Montag geärgert. Darin hatte Meckermanns Bekannte eine junge Mutter mit Kinderwagen in einem Drogeriemarkt gesehen, die sich am Eingang die Hände nicht desinfiziert hatte. Sie sprach sie daraufhin an, bekam aber als Antwort, dass die junge Mutter ohnehin nur den Kinderwagen anfassen würde. Später habe Meckermanns Bekannte dann aber doch beobachtet, wie die Frau Produkte anfasste, diese aber nicht kaufte, sondern zurückstellte. „Ich finde das schlimm“, sagt nun die BBV-Leserin. Natürlich habe jeder eine eigene Verantwortung, um sich und die anderen zu schützen. Diese „Blockwartmanier“, die sich im Zuge der Pandemie zunehmend breitmache, hält die BBV-Leserin aber für sehr bedenklich.– bri –