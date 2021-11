Meckermann: Corona-Kritik am Wirt

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt seit einiger Zeit wieder an. Die Sorge bei vielen Bürgern wächst auch im Hinblick auf eine mögliche Überlastung der Krankenhäuser. Aber anscheinend lässt zumindest einige Menschen diese Sorge kalt. Das glaubt ein Bocholter, der Meckermann folgende Geschichte erzählte:

Der rüstige 79-Jährige besuchte am Wochenende eine Bocholter Kneipe. Die Eingangskontrolle nach den 3G-Regeln sei noch okay gewesen, aber in der Wirtschaft trug fast kein Gast eine Maske, auch dann nicht, wenn er oder sie den Tisch wechselte oder zur Toilette ging. Der Bocholter machte den Wirt darauf aufmerksam. Doch der habe nur verärgert reagiert. „Er hat mir gesagt, dass er in seiner Kneipe tun und machen könne, was er wolle“, berichtete der 79-Jährige.

Aber dabei beließ es der Wirt nicht, so der Bocholter weiter. „Er hat mich quasi hinausgeworfen, weil ich ihn kritisiert habe.“ Das könne er ja noch nachvollziehen und sei nicht weiter schlimm, aber geärgert hat sich der Senior über das unverantwortliche Verhalten des Wirtes. „Wir tragen doch alle eine große Verantwortung gegenüber unseren Kindern und Enkelkindern. Da muss man doch mehr auf die Einhaltung der Hygieneregeln in diesen Corona-Zeiten achten“, sagt der Bocholter. Aber leider gebe es immer noch zu viele Menschen, die sich dieser Verantwortung nicht bewusst seien.– vdl –