Meckermann: Dank an die Helfer

Eine Rhederin will Danke sagen. Die Frau ist Krankenschwester und arbeitet im Bocholter Diepenbrockheim. Am Sonntag war sie im Dienst und hatte wegen der Witterung natürlich auch große Probleme zur Arbeit zu kommen. Auf der Straße Ostmauer fuhr sich die Rhederin mit ihrem Auto mehrmals fest. Mehrere Anwohner und ein Pizzabote kamen der Frau zur Hilfe und schaufelten den Schnee weg. Später half ihr noch ein Mercedes-Fahrer, der ihr Auto bis zur Weberstraße abschleppte. Die Frau war froh, als sie dann endlich das Diepenbrockheim erreicht hatte. Bei den Menschen, die ihr dabei geholfen haben, will sie sich noch einmal ganz herzlich bedanken. Meckermann leitet das große Dankeschön gerne weiter.– har –