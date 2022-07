Meckermann: Dank an die Helfer

Die Besitzerin der Gartenlaube, in der es am Mittwoch gebrannt hat, möchte sich bei den vielen Helfern bedanken, die sofort zur Stelle waren. Nachbarn und auch Spaziergänger seien ihr sofort zu Hilfe geeilt. Sie hätten nicht nur die direkten Nachbarn auf das Feuer aufmerksam gemacht und die Feuerwehr benachrichtigt, sondern auch tatkräftig mit Eimern und Schläuchen begonnen, den Brand zu löschen. Die Feuerwehr konnte schließlich das Feuer in den Griff bekommen und den Brand endgültig löschen. „Ohne die Hilfe dieser Leute hätte alles viel schlimmer enden können“, schreibt die Besitzerin der Gartenlaube. Da sie sicher ist, dass sie sich bei all der Aufregung nicht bei allen Helfern bedankt hat, möchte sie das nun über Meckermann nachholen. Meckermann gibt den Dank gerne weiter.– pam –