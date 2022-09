Meckermann: Das Dorf

Bocholt ist doch wirklich ein Dorf! Das stellten in dieser Woche zwei Bocholterinnen belustigt fest. Der Sohn einer der beiden verlor in dieser Woche seine Bankkarte im Stadtwald. Noch bevor der zeitweise eher zerstreute Nachwuchs den Verlust überhaupt bemerkte, bekam die Mutter von einer Bekannten schon die Nachricht, dass die Karte gefunden wurde und nun bei der Finderin abgeholt werden könne. Als die Mutter sich darauf hin mit dieser in Verbindung setzte, fanden die beiden schnell heraus, dass man sich bei der ein oder anderen Veranstaltung schon mal über den Weg gelaufen war. „Manchmal ist Bocholt doch ganz schön klein,“ amüsierten sich die beiden Frauen und verabredeten für den nächsten Tag einen Termin zur Kartenübergabe. Wie schön, dass hier bei uns in Bocholt vieles noch ganz einfach über den „kleinen Dienstweg“ geregelt werden kann, freut sich die Mutter und dankt der Finderin für ihren Einsatz und den netten Kontakt. – hl –