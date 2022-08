Meckermann: Das Jakobskreuzkraut

An der Straße von Meckermanns Bekanntem und seinen Nachbarn gibt es eine Rasenfläche, auf der das Regenwasser der Straße versickert. Nachdem der Regen zuletzt eher ausblieb, ist der Rasen vertrocknet – umso besser schien es dagegen ein paar Pflanzen zu gehen, die auf der Fläche auffällig gelb blühten.

Bis ein Nachbar feststellte, dass es sich um giftiges Jakobskreuzkraut handelt. Er animierte kurzerhand die Nachbarn, nach Feierabend gemeinsam die Giftpflanzen herauszuziehen. Also rückten diese mit Handschuhen und Schaufeln an und hatten in 60 Minuten das Kraut von der Fläche entfernt. Anschließend gab’s noch ein Feierabendbier in gemütlicher Runde.

Einer Rückkehr des Jakobskreuzkrauts sieht Meckermanns Bekannter nun gelassen entgegen – dann gäbe es ja auch wieder Anlass für ein nachbarschaftliches Feierabendbier. – jkr –