Meckermann: Das Mehl-Problem

Weil sie sich den Fuß gebrochen hat, kann sich Meckermanns Bekannte derzeit nur auf Krücken fortbewegen und braucht zum Einkaufen die Hilfe einer Freundin. Beide Frauen leben in getrennten Haushalten, verstauten aber ihre Waren in einem Einkaufswagen und gingen zur Kasse. Weil das Bezahlen mit Krücken nur schwer gehe, wollte die Freundin das Geld vorstrecken und alle Lebensmittel zusammen bezahlen. Doch daraufhin herrschte die Kassiererin die beiden Frauen an: „Pro Haushalt dürfen Sie nur zwei Kilo Mehl einkaufen! Sonst hätten Sie zwei Einkaufswägen nehmen müssen.“ Alle Versuche, die Einkäufe getrennt zu bezahlen oder die Situation zu erklären, scheiterten. Die Frauen wurden gezwungen, eine Packung Mehl zurückzulassen. Meckermanns Bekannte ist wütend: „Ich stand mit Krücken und Gehgips vor der Verkäuferin. Wie soll ich dann zusätzlich noch einen Einkaufswagen schieben?“ Selbst als die Bocholterin beide Ausweise vorlegte, die die unterschiedlichen Adressen bewiesen, ließ sich die Verkäuferin nicht erweichen. Auch bei der Information, die die beiden Frauen nach ihrem Erlebnis aufsuchten, kamen nur Ausflüchte. Und ans Telefon oder zu Gesicht bekamen sie den Geschäftsführer auch nicht. „Es hieß immer nur: Das sei eine Anweisung von oben. Es bestürzt mich sehr, wie wenig Verständnis es von den Mitarbeitern für meine Notlage gab“, so Meckermanns Bekannte. In Zukunft werden beide Frauen dieses Lebensmittelgeschäft meiden. – sd –