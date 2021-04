Meckermann: Das Problem mit Hunden auf der Wiese

Eine Bocholterin hat sich kürzlich bei Meckermann über unachtsame Hundehalter beschwert. Sie spazierte vom Haus Tenking die Tenkingallee Richtung Stadtwald hoch und an mehreren Wiesen entlang. Die gehören Bauern, die darauf Gras wachsen lassen, um es später an ihre Kühe zu verfüttern. Eine der Wiesen sei sogar schon zur Hälfte abgeerntet, also gemäht worden, sagt die Frau. Mit dem anderen Stück Wiese wird der Bauer allerdings wohl weniger Freude haben, vermutet die Frau. Denn: „Hundehalter hatten die Wiese benutzt, um dort mit ihren Hunden zu spielen“, erzählt die Frau. „Aber nicht die abgemähte Seite, sondern die mit dem hohen Gras.“ Das Problem daran verrät ein Schild, das ein Bauer aufgestellt hat: Machen Hunde ihr Geschäft auf der Wiese, fressen die Kühe das Gras nicht mehr. In seltenen Fällen kann der Kot sogar den Kühen schaden. Deswegen haben Hunde auf dieser Wiese nichts verloren. Meckermann hofft, dass sich in Zukunft mehr Hundehalter daran halten – denn das gehört zu einer verantwortungsvollen Haltung dazu, findet er.