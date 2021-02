Meckermann: Das Versteckspiel

Die kleine Tochter der Bocholterin liebt es Versteckenzuspielen. Darin ist die Kleine richtig gut – zu gut, wenn sie ihre Mutter fragen. Neulich hatte sich das Kind so gut in der Wohnung versteckt, dass die Mutter irgendwann glaubte, die Zweijährige müsse es irgendwie geschafft haben, die Wohnung zu verlassen. Da die Wohnungstür aber abgeschlossen war und auch die Klinken so eingestellt sind, dass das Kind sie nicht erreichen kann, war das unmöglich. Schließlich fand die Mutter ihre Tochter doch. Das Kind hatte sich im Badezimmer in die kleine Ecke hinter dem Wäschekorb gezwängt. Die Tochter war jedoch so stolz über ihr tolles Versteck, dass die Mutter ihr gar nicht böse sein konnte. Trotzdem würde sich die Bocholterin freuen, wenn ihre Tochter bald ein neues Lieblingsspiel finden würde.