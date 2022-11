Meckermann: Der Adventskalender

Bis zum 1. Dezember sind es zwar noch ein paar Tage, aber beim Einkauf hat Meckermann das Gefühl, dass schon jetzt so viele Adventskalender angeboten werden wie nie zuvor. Und dabei gibt es (fast) nichts, was es nicht gibt. Neben den klassischen Schokoladeninhalten in vielen Formen verbergen sich hinter den 24 Türchen auch Gewürze, Kosmetikartikel, Bier- und Teesorten, Müslivarianten und Ingwer Shots. Die Vielfalt spiegelt sich auch im Preis wider. Die Spanne reicht von unter 10 Euro bis über 100 Euro. Meckermann hat jetzt seiner Frau einen Kalender einer Parfümerie-Kette geschenkt, der knapp 50 Euro kostete, aber einen Gegenwert haben soll von über 300 Euro. Seine Tochter findet den Kalender auch toll, ihr ist der aber zu teuer. Sie hat sich deshalb Folgendes überlegt: Sie will den Kalender erst im Dezember kaufen. Denn dann wird der vermutlich zum Schnäppchenpreis angeboten. „Und ich öffne die Türchen erst im Januar und versüße mir damit die ersten 24 Tage in diesem tristen Monat.“ Keine schlechte Idee, findet Meckermann.– vdl –