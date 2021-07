Meckermann: Der Anti-Stressball

Die beiden Jungs von Meckermanns Bekanntem haben vor Kurzem das Ergebnis eines Bastelprojekts aus der Kita mitgebracht: einen „Anti-Stressball“, bestehend aus einem mit Mehl gefüllten Luftballon, den man – sollte einen der Stress einmal übermannen – kräftig drücken könne.

Eigentlich eine schöne Sache. Als Meckermanns Bekannter vor Kurzem plötzlich verdächtige Geräusche aus dem gemeinsamen Spielzimmer der beiden hörte, ging er hin, um nachzuschauen. Wie sich herausstellte, hatte sich der Anti-Stressball beim Spielen recht effektvoll in seine Bestandteile aufgelöst – also in Luftballonfetzen und etwa 10 Esslöffel Weizenmehl, verstreut im ganzen Zimmer. In dem Moment hätte Meckermanns Bekannter den Anti-Stressball gut gebrauchen können.– kel –