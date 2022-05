Meckermann: Der Fahrradunfall

Die Bocholterin ist immer noch ganz begeistert von der Hilfsbereitschaft so vieler Menschen. Was war passiert? Sie war mit ihrem Mann in Biemenhorst mit dem Fahrrad unterwegs. Nachdem das Paar eine Rast gemacht hatte, fuhr der Mann schon mal vor. „Ich habe dann leider eine Kurve zu eng genommen und bin gestürzt“, sagte seine Frau. Sie habe im Gebüsch gelegen, das Fahrrad auf ihr. Aber sofort sei eine Frau zu Hilfe gekommen. Sie räumte das Rad zur Seite und versuchte dann vergeblich, der Gestürzten aufzuhelfen. „Sie hatte dann zwei andere Paare gebeten, ihr zu helfen“, erzählte die Bocholterin. Einem jungen Mann sei es dann gelungen, sie aus dem Gebüsch zu holen und zu einer Bank zu bringen. „Jemand hat mir eine Cola gegeben, ich sollte vorsichtig Arme und Beine bewegen“, so die Bocholterin. Die Frau, die zunächst geholfen hatte, versuchte dann noch vergeblich, den Mann der Bocholterin einzuholen. „Alle sind so 20 bis 25 Minuten bei mir geblieben. Ich habe dann gesagt, dass es mir gut geht und dass ich vorsichtig nach Hause fahren möchte“, sagte sie. Das ließen ihre Helfer schließlich zu, aber nicht ohne ihr aufzutragen, sofort anzurufen, wenn sie zu Hause angekommen sei. „Das habe ich auch gemacht“, sagte die Bocholterin, die sich auf diesem Wege noch einmal herzlich bei den fünf Helfern bedanken möchte. „Und ich kann alle beruhigen: Mir ist bei dem Sturz nichts passiert.“– pam –