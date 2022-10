Meckermann: Der Feiertag, der keiner ist

Der Kirmesmontag ist in Bocholt kein Tag wie jeder andere. Das weiß Meckermanns Bekannte genau und muss an diesem Tag immer an einen Vorfall vor ein paar Jahren denken. Einige Bocholter haben am Kirmesmontag frei. Einige, aber längst nicht alle. So auch die Bocholterin, die an einem Kirmesmontag zur Arbeit musste. Nach Dienstschluss ergriff sie am Nachmittag die Gelegenheit, noch ihr Altglas in den Container zu werfen. Da stand plötzlich eine Anwohnerin neben ihr und wies sie darauf hin, dass das doch an diesem Tag nicht üblich sei. „Kirmesmontag ist in Bocholt ein Feiertag!“, rief die Anwohnerin, während hinter ihr die Kirmes herüber dröhnte. Ein „Feiertag“, der zumindest in Sachen Ruhestörung für manchen flexibel auslegbar ist. – jkr –