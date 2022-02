Meckermann: Der Handtaschendieb

Immer noch völlig entsetzt und wütend ist die Bocholterin über das, was ihrer Mutter passiert ist. Diese wohnt in einem Pflegeheim und ist auch auf den Rollstuhl angewiesen. „Da am Sonntag endlich mal schönes Wetter war, zog es auch meine Mutter an die frische Luft“, berichtete die Tochter. Direkt vor dem Pflegeheim habe sie auf der Bank einen schönen Platz in der Sonne gefunden, um dort ein wenig zu lesen. Ihre Handtasche lag dabei auf ihrem Schoss. Kurz darauf habe sich ein junger Mann neben sie gesetzt. Ein anderer – vermutlich ein Komplize – habe ihre Mutter dann kurz abgelenkt. In genau diesem Moment habe sich der vermeintlich nette Sitznachbar die Handtasche geschnappt und sei davon gerannt. Meckermann kann der Tochter nur zustimmen. Er ist entsetzt darüber, dass einer hilflosen älteren Frau die Handtasche gestohlen worden ist. – hl –