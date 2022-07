Meckermann: Der Holzdieb

Ein Bekannter von Meckermann hat ihm von einem Vorfall berichtet, der sich vor Kurzem ereignet hatte. Der Mann besitzt eine Hütte im Wald, an der er Kaminholz lagert. In letzter Zeit nahm er jedoch wahr, dass immer wieder Holz – zugeschnitten, getrocknet und eingelagert – vom Stapel gestohlen wurde. Diese Woche habe er dann schließlich einen Holzdieb auf frischer Tat erwischen können. Er stellte den Mann zur Rede, welcher sich aber herausreden wollte. Zum Glück hatte Meckermanns Bekannter allerdings zuvor eine Sicherheitskamera an der Hütte installiert, und konnte klar nachweisen, wie der Mann das Feuerholz umlud. Die beiden Männer einigten sich darauf, keine Polizei hinzuzuziehen. Stattdessen gab der Mann das Holz zurück und zahlte freiwillig eine kleine Strafe. Für Meckermanns Bekannten ist es trotzdem wichtig, auch noch einmal festzuhalten, dass auch Holzdiebstahl kein Kavaliersdelikt ist. – mpi –