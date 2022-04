Meckermann: Der Lieblingsstand

Meckermanns Bekannte geht immer gerne auf dem Wochenmarkt einkaufen. Doch manchmal schafft sie es erst etwas später in ihre Mittagspause, sodass viele Marktbeschicker bereits dabei sind, ihre Stände abzubauen. An ihrem Lieblingsstand sind die Mitarbeiter aber immer sehr freundlich und hilfsbereit. Auch wenn die Bocholterin dort etwas später vorbeikommt, wird sie noch bedient. Die Mitarbeiter holen sogar noch Gemüse, das eigentlich schon weggepackt worden ist, aus den Kisten, um es der Bocholterin zu verkaufen. So viel Einsatz ist nicht selbstverständlich, findet die Frau. Sie hat Meckermann deshalb gebeten, ihren Dank an die Mitarbeiter weiterzugeben. Das macht er natürlich gern. – har –