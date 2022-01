Meckermann: Der Lieblingsstar

Welche Hobbys hast du? Was ist dein Lieblingsessen? Hast du ein Haustier? Jeder kennt die Fragen aus den Freunde-Büchern, die gerade im Kindergarten und der Grundschule von Kind zu Kind gehen. Auch die fünfjährige Tochter von Meckermanns Bekanntem bekommt in letzter Zeit häufig Freunde-Bücher, in die sie schreiben soll. Da sie das, bis auf ihren Namen, noch nicht selber kann, übernimmt die Mutter die Schreibarbeit. Ihre Tochter liefert teils überraschende Antworten zu den Fragen. Nach der Frage, was sie gerne mache, antwortete die Fünfjährige, dass sie gerne Fahrrad fährt – allerdings mit dem Zusatz: „Nur wenn es nicht zu lange dauert.“ Auch auf die Frage, wer ihr Lieblingsstar ist, hatte sie eine ungewöhnliche Antwort parat: „Joshua (ihr Kindergartenfreund), weil der schon einen ganzen Eimer Sand tragen kann.“ Ihr Vater war da schon ein wenig geknickt. Schließlich kann er mindestens zwei Eimer Sand tragen. – ser –