Meckermann: Der Reißverschluss

Eine Kollegin von Meckermann geht gerne zum Sport. Da es ihr abends zu voll ist, geht sie meistens morgens um 6 Uhr, wenn das Fitnessstudio aufmacht. Dafür steht die Bocholterin um 5.30 Uhr auf. Weil ihr das nicht immer leicht fällt, bereitet die Frau schon am Abend vorher alles vor: Die Sportkleidung wird bereitgelegt und auch die Sporttasche wird schon gepackt. So geht es dann morgens schneller und die Frau hat noch Zeit für einen kleinen Snack, bevor es losgeht. Doch neulich verzögerte die Sporttasche den „Ausflug“ ins Fitnessstudio, denn beim Schließen des Reißverschlusses rissen der Zipper und der Läufer der Außentasche komplett ab. Der Reißverschluss war nun verschlossen und ließ sich nicht mehr öffnen. Da die Frau nun nicht mehr an ihre Kopfhörer kam, entschied sie sie sich schließlich, die Kopfhörer mit der Schere zu befreien. Die Außentasche war nun kaputt, doch endlich konnte die Frau zum Sport aufbrechen. In ihrer Mittagspause kaufte sich die Bocholterin dann eine neue Sporttasche. Diese ist viel schöner als die alte, hat eine bessere Aufteilung und ein schönes Muster. Jetzt freut sich die Frau schon auf den nächsten Besuch im Fitnessstudio. Der steht aber erst nach Ostern an! – har –