Meckermann: Der Zahnarzt-Termin

Eine Bocholterin hatte am Tag nach ihrem Urlaub einen Zahnarzt-Termin. Die Aussicht, dafür eine Stunde früher aufstehen zu müssen, sorgte bei der Bocholterin nicht gerade für Begeisterung. Aber es musste sein! Doch als sie sich beim Zahnarzt anmeldete, gab es eine böse Überraschung: Denn der Zahnarzt-Termin war erst einen Tag später. Die Bocholterin nahm es mit Humor und besuchte stattdessen den Wochenmarkt, wo sie sich ein paar schöne Blumen kaufte. So konnte sie sich nach ihrem ersten Arbeitstag nach dem Urlaub auf den Duft frischer Blumen in ihrer Wohnung freuen. Und beim Zahnarzt-Besuch am nächsten Tag gab es dann auch noch ein Lob vom Zahnarzt für die gut gepflegten Zähne.– har –