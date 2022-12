Meckermann: Der aufrichtige Finder

Ein überraschendes Geschenk zu Weihnachten bekam jetzt ein Bocholter, als ein Mann in Arbeitskleidung unvermittelt bei ihm klingelte und ihm seine eigene Geldbörse überreichte. Sie war ihm zwei Stunden zuvor auf einem Supermarktparkplatz heruntergefallen und er hatte den Verlust noch gar nicht bemerkt. Der Unbekannte erzählte, er sei zunächst bei der Polizei gewesen und habe sich dann auf den Weg zu ihm gemacht. So habe ihm der ehrliche Finder nicht nur den Verlust von Geld, sondern auch den bürokratischen Aufwand, sich neue Papiere besorgen zu müssen, erspart. Dafür sei er sehr dankbar und möchte sich noch einmal herzlich bei dem ehrlichen Finder bedanken. Meckermann schließt sich da gerne an. –cfe–