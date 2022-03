Meckermann: Der gestohlene Kranz

Eine Nachbarschaft in Bocholt hat seit vielen Jahren eine Nachbarschaftsbank aufgestellt. Dort treffen sich die Nachbarn regelmäßig zu einem Plausch. Aber auch Fahrradfahrer, Wanderer und jeder, der dort vorbeikommt, ist eingeladen, sich dort hinzusetzen und sich auszuruhen. Seit einiger Zeit hängt dort auch ein Kranz. Der fungiert je nach Jahreszeit als Oster-, Advents- oder Erntedankkranz. Um die Dekoration kümmern sich immer unterschiedliche Anwohner. Vor wenigen Tagen hatte ein Nachbar mit seinen Kindern den Kranz österlich dekoriert. Doch die Freude darüber wehrte nur kurz. Unbekannte haben die Dekoration gestohlen. Die Anwohnerin, die Meckermann von dem Diebstahl berichtete, ist sehr sauer. Der finanzielle Schaden sei zwar gering, der ideelle Wert aber umso höher. Die Nachbarn freuen sich immer, wenn sie an dem geschmückten Kranz vorbeikommen. Für die Anwohnerin ist es unverständlich, warum jemand so etwas zerstören oder stehlen muss. Und auch Meckermann findet dieses Verhalten unmöglich.