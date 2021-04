Meckermann: Der schroffe Spruch vom Pfarrer

Furchtbar aufgeregt hat sich am Osterwochenende eine Bekannte des Meckermanns. Die Frau war in eine Kirche gefahren, um für ihre Mutter eine Osterkerze abzuholen. Wie sie berichtet, hatte die Bocholterin in der Kirche einen Buchsbaumzweig aus einem Korb genommen, als sie plötzlich schroff vom Pfarrer angesprochen worden sei, der plötzlich hinter ihr aufgetaucht sei. „Er hat mich gefragt, ob ich das Wort ‚Corona‘ nicht kennen würde und warum ich keinen Abstand einhalte“, sagt die Bocholterin. Sie habe sich schnell entschuldigt, ärgert sich jedoch inzwischen darüber. „Das hätte ich gar nicht gemusst, schließlich habe ich nichts falsch gemacht“, sagt die Bocholterin. „In dem Ton war das wirklich unpassend“, findet Meckermanns Bekannte.