Meckermann: Der unfreundliche Fahrdienst

Eine Bekannte von Meckermann ist entsetzt über das Verhalten eines Fahrdienstes. Die Frau war gestern zu Fuß auf einem Gehweg unterwegs. An einem Seniorenheim sah sie, dass das Auto eines Fahrdienstes rückwärts auf die Straße zurücksetzen wollte. Dafür musste der Transporter auch über den Gehweg fahren. Meckermanns Bekannte entschied sich, lieber stehen zu bleiben, weil sie nicht sicher war, dass der rangierende Fahrer sie auch sehen würde. Schließlich nahm sie mit dem Fahrer Blickkontakt auf. Da der Transporter aber immer noch zurückfuhr, blieb die Frau weiter stehen. Daraufhin schrie der Fahrer die Frau an: „Es ist frei!“ Meckermanns Bekannte erwiderte: „Solange sie noch rückwärts fahren, laufe ich bestimmt nicht hinter ihrem Auto her!“ Daraufhin stoppte der Fahrer dann doch seinen Transporter. Die Frau ging weiter. Als der Fahrer kurze Zeit später an der Frau vorbeifuhr, schrie er noch irgendetwas aus dem geöffneten Fenster zu. Meckermanns Bekannte konnte es nicht genau verstehen, geht aber nicht davon aus, dass der Mann ihr noch einen schönen Tag gewünscht hat. Die Frau hofft, dass der Fahrer wenigstens zu seinen Fahrgästen freundlich ist – auch wenn sie das für eher unwahrscheinlich hält. – har –