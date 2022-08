Meckermann: Der untreue Ehemann

Meckermann ist seiner Frau untreu geworden. Nein, er hat sie nicht im klassischen Sinne betrogen. Das würde er auch hier bestimmt nicht vermelden. Es geht um Folgendes: Seine Frau ist in der vergangenen Woche von der Treppe gefallen und hat sich den Arm gebrochen. Sie liegt jetzt im Krankenhaus und wartet auf die Operation. Das ist alles schlimm genug, aber Meckermann hat ein zusätzliches Problem: Seit Corona schneidet seine Frau ihm die Haare. Doch das kann sie jetzt mit einem Arm im Gips nicht machen. Da Meckermanns Aussehen aber einem in die Jahre gekommenen Hippie ähnelte, musste er sich eine Alternative überlegen. Er ging reumütig zurück zum früheren Friseursalon seines Vertrauens. Dort wurde er von den Damen nach über zwei Jahren Pause mit einem überraschten „Hallo“ empfangen und mit einigen nicht so netten Worten (auch hier fiel das Wort „Untreue“). Schließlich durfte er aber auf dem Stuhl Platz nehmen und die Haare wurden ihm wie früher perfekt geschnitten. Bis zum nächsten Haare-Schneidetermin hat Meckermann jetzt gut sechs Wochen Zeit, sich zu überlegen, wem er in Zukunft untreu wird – seiner Frau oder den Friseurinnen.

– vdl –