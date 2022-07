Meckermann: Der widerspenstige Korken

Das war doch mal eine kleine originelle Überraschung, und die begann so: Der Hausherr feierte einen runden Geburtstag und erwartete einige Gäste. Die Sektgläser standen bereit auf dem Tablett, der Begrüßungssekt wartete im Kühlschrank. Es klingelte an der Haustür, erste Gäste erschienen. Nun rasch die Sektflasche öffnen. Die Kapsel war schnell abgelöst, die Agraffe, das sichernde Drahtkörbchen auch. Nun empfehlen die Fachleute: Den Naturkorken mit der linken Hand festhalten, den Daumen oben drauf und mit der Rechten die schräg gehaltene Flasche drehen. Doch der Korken zeigte sich störrisch, er ließ sich beim besten Willen nicht bewegen, auch nicht mit aller Gewalt. Die Partnerin kam hinzu. „Lass mich mal probieren!“ Aber auch sie schaffte es nicht. Also nimmt man die nächste Flasche, und die ließ sich nun problemlos öffnen. Nach einiger Zeit holte der Jubilar Nachschub aus dem Keller und stellte die Flasche mit dem widerspenstigen Korken auf den Kellertisch. Mal sehen, was wir damit später machen. Abends musste er noch einmal in den Keller und konnte nicht glauben, was er da sah. Da stand die Flasche halb leer mitten in einer großen Pfütze, eine weitere Pfütze auf dem Fußboden, und vom Korken weit und breit keine Spur. Da hatte doch tatsächlich die warme Kellertemperatur „Heinzelmännchen“ gespielt und den ursprünglich so schrecklich fest sitzenden Korken offenbar mit übergroß gewordenem Druck aus der Flasche gejagt und die Hälfte des Flascheninhalts heraus sprudeln lassen. Kaum zu glauben.

– fjb –