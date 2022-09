Meckermann: Die Allee

Eine Bekannte hat sich bei Meckermann gemeldet, weil sie sich über einige Autofahrer in Bocholt ärgert. Sie wohnt in einer alten Baumallee in der Nähe der ehemaligen Hammersenfabrik. Leider werde die Allee regelmäßig zugeparkt, obwohl in der Nähe ein großer Parkplatz für viele Autos frei ist. Die Bekannte von Meckermann sorgt sich, dass wenn es mal regnet, das Wasser schlechter die Bäume der Allee erreichen kann, eben wegen der parkenden Autos. Daher spricht sie immer mal wieder die Autofahrer an. Auf ihren freundlichen Hinweis, doch bitte den nahe gelegenen Parkplatz zu nutzen, bekam sie die Antwort, dass es auf der Allee aber so schön schattig sei. Genau damit das so bleibt, sollte man mehr Rücksicht auf die Bäume nehmen, findet Meckermanns Bekannte. – bej –