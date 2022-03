Meckermann: Die Biotonne

Es werde doch wirklich alles geklaut, was nicht niet- und nagelfest sei, berichtete eine Bocholterin Meckermann enttäuscht. Sie gönnt ihren Biotonnen in den Sommermonaten alle zwei Wochen eine Reinigung und bezahlt für diese Leistung gerne eine zusätzliche Gebühr. Damit die Fahrer erkennen können, welchen Tonnen dieser Service zusteht, sind diese auf dem Mülltonnendeckel mit einem Aufkleber versehen. Als die Bocholtern ihre zwei Tonnen nach Entleerung und Reining wieder auf das Grundstück schieben wollte, stellte sie fest, dass bei der einen Tonne der Deckel gewaltsam entfernt wurde und es bei der anderen zumindest versucht wurde. „Es ist doch unglaublich, was manche Menschen tun, um sich selbst zu bereichern“, sagt die Bocholterin enttäuscht. – hl –