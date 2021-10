Meckermann: Die Bitte nach einer Wartebank

In der vergangenen Woche fuhr der Bocholter mit dem Bus zu seinem Termin in einem der Ärztehäuser am Barloer Weg. Aufgrund der Baustelle fahren derzeit die Busse nicht die Haltestelle direkt vor dem Krankenhaus an, sondern lassen ihre Fahrgäste an der Sauerbruchstraße aussteigen. „Gerade für ältere Fahrgäste ist es momentan schon recht beschwerlich, von dieser Ausweichhaltestelle zum Krankenhaus oder zu den Ärztehäusern zu laufen,“ berichtet der Bocholter. Schließlich müsse dabei ja der gesamte Krankenhausparkplatz überquert werden. Das eigentliche Problem sieht der Bocholter jedoch an der Ausweichhaltestelle. „Eine kleine Bank oder auch ein provisorischer Unterstand würde dem einen oder anderen älteren Fahrgast die Wartezeit im Herbst schon ein wenig erträglicher machen.“