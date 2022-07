Meckermann: Die Ersthelfer

Den beiden Autofahrern, die kürzlich sofort angehalten haben, um einem gestürzten Radfahrer auf dem Radweg an der Industriestraße in Isselburg zu helfen, möchte Meckermann an dieser Stelle danken. Der Mann war am Montag mit seinem E-Bike auf den Grünstreifen geraten, woraufhin das Rad ins Schleudern geriet. Bei dem Sturz hatte sich der Anholter den Arm gebrochen. Die beiden Autofahrer, die den Unfall gesehen hatten, hielten sofort an, boten dem Verletzten ihre Hilfe an und kümmerten sich um das Fahrrad. Einer von ihnen brachte den offensichtlich unter Schock stehenden Mann nach Isselburg. Leider fehlen dem Anholter die Personalien der beiden Helfer, sodass er sich nur auf diesem Wege bei ihnen für ihren Einsatz bedanken kann. –tt–