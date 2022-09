Meckermann: Die Fischfrikadelle

Meckermanns Bekannter macht gerne Urlaub an der deutschen Küste, am liebsten mit dem eigenen Wohnwagen sowie Frau und Hund. Und wie es sich für einen Besuch an der Küste gehört, muss dabei auch stets mindestens ein Fischbrötchen gegessen werden. Dafür hat Meckermanns Bekannter in seinem liebsten Urlaubsort auch einen Lieblingsladen entdeckt. Nach einem kleinen Spaziergang durch die Hafenstadt an der Ostsee, bestellte der Mann wie üblich ein Matjes-Brötchen für sich und ein Krabbenbrötchen für seine Frau. Da auch der Hund dabei nicht leer ausgehen sollte, bat er zusätzlich um eine Fischfrikadelle ohne Remoulade oder Brötchen. Als an der Kasse jedoch der Endpreis berechnet wurde, fiel ihm auf, dass der zu niedrig ausfiel. „Die Fischfrikadelle für den Hund geht aufs Haus“, habe die Verkäuferin freundlich mitgeteilt. Mit einem ordentlichen Trinkgeld für die Kaffeekasse verabschiedete sich der Mann aus dem Laden und freute sich über die kleine Aufmerksamkeit. In Ruhe genießen konnte der Mann sein Brötchen aber nicht. Kaum hatte er sich hingesetzt, hatte der Hund die Frikadelle bereits vernichtet und starrte hoffnungsvoll auf das Brötchen. – mpi –